Леброн Джеймс хочет выступить за США в Париже-2024. Он обсуждал поездку на Игры с другими звездами НБА

Теги Леброн Джеймс Лейкерс сборная США НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Париж-2024 Энтони Дэвис олимпийский баскетбольный турнир Дрэймонд Грин Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заинтересован в том, чтобы сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как сообщает The Athletic, Джеймс готов подтвердить свое намерение сыграть за сборную в следующем году, а также звонил другим звездам НБА, предлагая объединить усилия.

38-летний Джеймс обсуждал участие в Играх со Стефеном Карри, Кевином Дюрэнтом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином.

Девин Букер, Дэмиан Лиллард, Де’Аарон Фокс и Кайри Ирвинг сами выражали заинтересованность в присоединении к национальной команде в следующем году.

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1 комментарий

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Light Yagami
Жаль. Видимо, уже не чувствует в себе сил бороться за кубок Ларри О’Брайена.
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