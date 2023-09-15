Леброн Джеймс хочет выступить за США в Париже-2024. Он обсуждал поездку на Игры с другими звездами НБА
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заинтересован в том, чтобы сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Как сообщает The Athletic, Джеймс готов подтвердить свое намерение сыграть за сборную в следующем году, а также звонил другим звездам НБА, предлагая объединить усилия.
38-летний Джеймс обсуждал участие в Играх со Стефеном Карри, Кевином Дюрэнтом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином.
Девин Букер, Дэмиан Лиллард, Де’Аарон Фокс и Кайри Ирвинг сами выражали заинтересованность в присоединении к национальной команде в следующем году.
Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал
Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных
1 комментарий