Звездный форвард « » заинтересован в том, чтобы сыграть за сборную США на Олимпийских играх в в 2024 году.

Как сообщает The Athletic, Джеймс готов подтвердить свое намерение сыграть за сборную в следующем году, а также звонил другим звездам НБА, предлагая объединить усилия.

38-летний Джеймс обсуждал участие в Играх со , , Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином.

Девин Букер, Дэмиан Лиллард, Де’Аарон Фокс и Кайри Ирвинг сами выражали заинтересованность в присоединении к национальной команде в следующем году.

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