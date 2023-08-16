Пол Пирс: «Ожидаю, что Леброн выступит на Олимпийских играх 2024 года»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс сборная США НБА Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона» Пол Пирс предположил, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поедет на Олимпийские игры 2024 года в составе сборной США.

«Я действительно ожидаю, что Леброн выступит на Олимпийских играх 2024 год. Он будет там. Последняя Олимпиада в его карьере... Думаю, он поедет», – заявил Пирс.

Джеймс трижды участвовал в Олимпийских играх – в 2004, 2008 и 2012 годах. В его коллекции два золота и бронза.

По ходу сезона-23/24 Леброну исполнится 39 лет.

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