Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Енисеем»

Теги результаты ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Во вторник, 3 октября, состоится один матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА на домашней арене сыграет с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Енисей
Дата проведения
3 октября, 20.00, «СК Крылатское»
Онлайн матча

Положение команд: Нижний Новгород – 1-0, Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 1-0, ЦСКА – 1-0, Зенит – 0-0, Парма – 0-0, Астана – 0-0, Уралмаш – 0-0, МБА – 0-1, Автодор – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Енисей – 0-1, Минск – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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