Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Енисеем»
Во вторник, 3 октября, состоится один матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА на домашней арене сыграет с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 октября, 20.00, «СК Крылатское»
Положение команд: Нижний Новгород – 1-0, Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 1-0, ЦСКА – 1-0, Зенит – 0-0, Парма – 0-0, Астана – 0-0, Уралмаш – 0-0, МБА – 0-1, Автодор – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Енисей – 0-1, Минск – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?
Комментарии