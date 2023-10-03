Эмил Райкович: «Енисей» – абсолютно новая команда с новым тренером»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с « ».

«Енисей» – абсолютно новая команда с новым тренером. К тому же, знаем, у них есть проблемы со здоровьем игроков, и сейчас сложно предсказать, в каком составе к нам приедут красноярцы.

Тем не менее мы готовимся серьезно и ставим себе задачей сделать очередной шаг в прогрессе как команда», – заявил Райкович.

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