Эмил Райкович: «Енисей» – абсолютно новая команда с новым тренером»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Енисеем».

«Енисей» – абсолютно новая команда с новым тренером. К тому же, знаем, у них есть проблемы со здоровьем игроков, и сейчас сложно предсказать, в каком составе к нам приедут красноярцы.

Тем не менее мы готовимся серьезно и ставим себе задачей сделать очередной шаг в прогрессе как команда», – заявил Райкович.

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