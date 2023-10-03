Андрей Ватутин о возможном подписании защитника-легионера: «Работаем над этим с начала лета»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, планируется ли клубом в ближайшее время подписание защитника-легионера.

«Если кратко, планируется. Если немного расширить… Мы работаем над поиском игрока этого амплуа с начала лета. Это непростая история, которая связана с нашими ограниченными возможностями, нынешними отношениями России и других стран, различными ограничениями и прочим. Такими же поисками – и в куда более комфортных условиях – занимаются два-три клуба Евролиги, и также пока не преуспели. Надеемся, что рано или поздно такой игрок найдется и сможет усилить нашу команду. Менеджмент ежедневно рассматривает не одного и не двух кандидатов. Следует понимать, что приглашение игрока – это сочетание клубных возможностей и его желания. Когда эти две траектории сойдутся, будет новичок. А подписывать ради самого факта подписания мы не будем», – отметил Ватутин.

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