Андрей Ватутин о возможном подписании защитника-легионера: «Работаем над этим с начала лета»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, планируется ли клубом в ближайшее время подписание защитника-легионера.

«Если кратко, планируется. Если немного расширить… Мы работаем над поиском игрока этого амплуа с начала лета. Это непростая история, которая связана с нашими ограниченными возможностями, нынешними отношениями России и других стран, различными ограничениями и прочим. Такими же поисками – и в куда более комфортных условиях – занимаются два-три клуба Евролиги, и также пока не преуспели. Надеемся, что рано или поздно такой игрок найдется и сможет усилить нашу команду. Менеджмент ежедневно рассматривает не одного и не двух кандидатов. Следует понимать, что приглашение игрока – это сочетание клубных возможностей и его желания. Когда эти две траектории сойдутся, будет новичок. А подписывать ради самого факта подписания мы не будем», – отметил Ватутин.

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1 комментарий

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Владислав Мальченко
А может не стоило Комолова отпускать? вон как за Уникс начал играть...и паспорт русский и игрок добротный, уж для ротации то точно сошел бы!Но видимо Райковичу он не был по душе!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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