Зак Рэндолф: «Джа Морэнт оправится»

Бывший игрок НБА Зак Рэндолф в интервью TMZ дал совет разыгрывающему « » , который был дисквалифицирован на 25 матчей за инцидент с пистолетом в социальной сети.

«Джа, ты мой младший брат. Мы все через это проходили. Если бы в мое время были социальные сети, я бы тоже попал в какую-нибудь историю.

У тебя все будет в порядке. Это проблемы становления, будь терпелив и ты оправишься.

Он такой. Он оправится», – сказал Рэндолф.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры