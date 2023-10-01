Зак Рэндолф: «Джа Морэнт оправится»
Бывший игрок НБА Зак Рэндолф в интервью TMZ дал совет разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту, который был дисквалифицирован на 25 матчей за инцидент с пистолетом в социальной сети.
«Джа, ты мой младший брат. Мы все через это проходили. Если бы в мое время были социальные сети, я бы тоже попал в какую-нибудь историю.
У тебя все будет в порядке. Это проблемы становления, будь терпелив и ты оправишься.
Он такой. Он оправится», – сказал Рэндолф.
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Спортс, вы там в летаргическом сне чтоль? Сприкут уже платёжки переделал, а на главной всё пусто. 😂