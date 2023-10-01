Зак Рэндолф: «Джа Морэнт оправится»

Теги Мемфис Зак Рэндолф НБА Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Зак Рэндолф в интервью TMZ дал совет разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту, который был дисквалифицирован на 25 матчей за инцидент с пистолетом в социальной сети.

«Джа, ты мой младший брат. Мы все через это проходили. Если бы в мое время были социальные сети, я бы тоже попал в какую-нибудь историю.

У тебя все будет в порядке. Это проблемы становления, будь терпелив и ты оправишься.

Он такой. Он оправится», – сказал Рэндолф.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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5 комментариев

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Alexander Permyakov
Там Холидея на Таймлорда поменяли, шо происходит
+6
0
+6
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Ryan T.
Там какбэ Холидея обменяли в "Бостон".
Спортс, вы там в летаргическом сне чтоль? Сприкут уже платёжки переделал, а на главной всё пусто. 😂
+6
0
+6
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Nikolay
Вакансии на sports, вакансии на sports. Тупо с твита Воджа трудно новость сделать
+5
0
+5
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Eugenie Nation
Какой блин Джа, там Джру в Селтикс
+2
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leon01
Он уже оправился… на всех
0
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