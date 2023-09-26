Выпущена новая расцветка именных кроссовок Джа Морэнта. НБА дисквалифицировала игрока за демонстрацию оружия

Теги Мемфис НБА фото кроссовки Nike Кайри Ирвинг Джа Морэнт Баскетбол

Выпущена новая расцветка именных кроссовок звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта от Nike.

Расцветка получила название «No Smoke», что отсылает к фразе Морэнта «We Ain’t Ducking No Smoke» («Мы не прячемся от последствий» – Sports.ru), которая стала девизом «Гризлис».

НБА дисквалифицировала игрока на 25 матчей за демонстрацию оружия. Компания Nike решила продолжить сотрудничество с баскетболистом.

По ходу прошлого сезона Nike рассталась с Кайри Ирвингом, который попал в скандал с публикацией антисемитского характера.

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Фото: Nike

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9 комментариев

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kern-dll
Неплохо выглядят. Я б такие на повседневку взял.
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seagal
наод было маленькие пистолеты нарисовать на них
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kisliy33
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Лютик
девиз Гризлис заиграл новыми красками благодаря Морэнту)
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NikolayOss
Чёрная - банально. Нужно было брать оранжевую, евпочя.
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omega pepega
наконец то кроссовки для любителей стендовой стрельбы
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Сергей Пузанков
Странно, что кто-то ещё делает нормальные тапки. Думал теперь все будут лепить а ля BBB или AE
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olgaolga123456789
Ответ kisliy33
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плюсую, еще кажется что и по физ так се будут
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Ametis
Ответ kisliy33
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там ещё Букера на подходе
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Сергей Пузанков
Ответ NikolayOss
Чёрная - банально. Нужно было брать оранжевую, евпочя.
хит сезона как-никак
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