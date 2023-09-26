Выпущена новая расцветка именных кроссовок Джа Морэнта. НБА дисквалифицировала игрока за демонстрацию оружия
Выпущена новая расцветка именных кроссовок звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта от Nike.
Расцветка получила название «No Smoke», что отсылает к фразе Морэнта «We Ain’t Ducking No Smoke» («Мы не прячемся от последствий» – Sports.ru), которая стала девизом «Гризлис».
НБА дисквалифицировала игрока на 25 матчей за демонстрацию оружия. Компания Nike решила продолжить сотрудничество с баскетболистом.
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Фото: Nike
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