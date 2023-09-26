Выпущена новая расцветка именных кроссовок звездного разыгрывающего « » от Nike.

Расцветка получила название «No Smoke», что отсылает к фразе Морэнта «We Ain’t Ducking No Smoke» («Мы не прячемся от последствий» – Sports.ru), которая стала девизом «Гризлис».

дисквалифицировала игрока на 25 матчей за демонстрацию оружия. Компания Nike решила продолжить сотрудничество с баскетболистом.

По ходу прошлого сезона Nike рассталась с , который попал в скандал с публикацией антисемитского характера.

Оладжувон берет по 50 тысяч долларов за обучение «дрим-шэйку». Он реально обдирает наивных молокососов?!

О зарплатах игроков и неочевидном их влиянии на игровое время. Блог Ивана Лазарева

Фото: Nike