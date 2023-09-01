Александар Везенков: «В «Сакраменто» чувствую себя как дома»
Новобранец «Сакраменто» Александар Везенков заявил, что адаптация в новой стране и новом клубе проходит успешно.
Везенков ранее выступал только в Европе. В межсезонье он подписал контракт с «Кингз» и недавно переехал в США.
«В «Сакраменто» чувствую себя как дома.
Даже с учетом того, что провел здесь всего несколько дней, такое чувство, будто обрел новую семью. Это очень помогает», – заявил Везенков.
До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас
Комментарии