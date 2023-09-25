Георгиос Барцокас об «Олимпиакосе»: «Худшая предсезонная подготовка в моей карьере, но я настроен оптимистично»

Главный тренер « » негативно отозвался о летней подготовке своего коллектива, но отметил веру в успех в предстоящем сезоне.

«Это худшая предсезонная подготовка, которую я только проводил. Шесть игроков у нас играли за сборные, а двое выбыли из-за травм. Но я настроен очень оптимистично.

Будем играть в альтруистический баскетбол. Мы хотим защищаться и атаковать как одно целое. Каждый должен чувствовать свою значимость, и мяч должен проходить через его руки. После потери такого игрока, как Саша [ ], который привносил креатив и помогал нам с движением мяча, мы хотим быть еще более изобретательными и жесткими в защите.

Оставаться на вершине и на том же уровне всегда непросто. Мы потеряли MVP Евролиги, но приобрели новых талантливых игроков и сохранили очень хороших», – сказал тренер.

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