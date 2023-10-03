Брэдли Бил о «Финиксе»: «Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл»

Новобранец « » поделился ощущениями от перехода в команду Девина Букера и Кевина Дюрэнта.

«Это нереально.

Нужно отдать должное Мэту Ишбии и его видению. Он приложил большие усилия, чтобы собрать эту команду чемпионского уровня. Это потрясающе. С легкостью могу сказать, что это лучшая команда, за которую я когда-либо играл», – признался Бил.

Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют