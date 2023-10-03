Брэдли Бил о «Финиксе»: «Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл»

Теги Финикс НБА Брэдли Бил Мэтью Ишбия Баскетбол

Новобранец «Финикса» Брэдли Бил поделился ощущениями от перехода в команду Девина Букера и Кевина Дюрэнта.

«Это нереально.

Нужно отдать должное Мэту Ишбии и его видению. Он приложил большие усилия, чтобы собрать эту команду чемпионского уровня. Это потрясающе. С легкостью могу сказать, что это лучшая команда, за которую я когда-либо играл», – признался Бил.

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2 комментария

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Вадим flanec
Надеюсь слова не разойдутся с делом.
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banderos
Но пока еще не играл...))
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