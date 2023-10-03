Юсуф Нуркич о США: «Не понимаю, почему у всех так много оружия»

Теги Финикс НБА Юсуф Нуркич Баскетбол

Центровой «Финикса» Юсуф Нуркич во время медиа-дня высказался против свободного владения огнестрельным оружием в США.

«Я до сих пор не понимаю, почему у всех так много оружия. Я считаю, что дети должны быть в большей безопасности в наших школах. Даже если вы видите игрушечное оружие в социальных сетях или у ребенка в школе, я думаю, что это плохо.

Лучшим миром определенно будет мир без оружия, потому что все эти войны по всему миру не приносят пользы никому, особенно тем, кто проходит через них и теряет жизни без всякой причины», – сказал босниец.

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4 комментария

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Nachalnik
У Нурка папа вроде полицейским был в Боснии, так что Юсуф знает о чем говорит.
Другое дело, что для сша это нереально
+8
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Maturmalai
Проблема не в оружии, а в руках, которые его держат, и в головах, которые этими руками руководят.
Даже палка и камень могут быть оружием. Как Юсуф представляет себе мир без камней и палок?
+4
-3
+1
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