Дэмион Ли выбыл на неопределенный срок из-за травмы мениска

Теги травмы Финикс НБА Дэмион Ли Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Дэмион Ли получил травму мениска правого колена и выбыл из строя на неопределенный срок.

Игрок травмировался во время тренировки на прошлой неделе.

Этим летом «Санз» подписали с Ли новый контракт на два года и 5,4 миллиона долларов. В прошедшем сезоне защитник набирал в среднем 8,2 очка и 3 подбора за матч при 43,9% из-за дуги.

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2 комментария

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Дмитрий Куркаев
Поперхнулся после первого взгляда на новость. Но потом понял, что после «Ли» нет «ллард».
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RayAllen20
показалось
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