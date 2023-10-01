Дэмион Ли выбыл на неопределенный срок из-за травмы мениска

Атакующий защитник « » получил травму мениска правого колена и выбыл из строя на неопределенный срок.

Игрок травмировался во время тренировки на прошлой неделе.

Этим летом «Санз» подписали с Ли новый контракт на два года и 5,4 миллиона долларов. В прошедшем сезоне защитник набирал в среднем 8,2 очка и 3 подбора за матч при 43,9% из-за дуги.

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