Тайлер Хирро о том, ждет ли он матча против «Портленда»: «Мне плевать на «Портленд»

Теги Майами Портленд НБА Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро жестко высказался о «Портленде», который хотел его заполучить в обмен на Дэмиана Лилларда, но в итоге не принял предложение «Хит».

«Не буду слишком много говорить. Я знаю себе цену. Я счастлив, что играю в баскетбол. Что касается команд, которые не захотели меня, это их решение. Команды, которые хотели меня заполучить, увидят, почему они этого хотели.

Жду ли я матча против «Портленда»? Я готов к матчам против лучших команд. «Портленд» – не лучшая команда. Так что мне плевать на «Портленд», – сказал Хирро.

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