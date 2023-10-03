Тайлер Хирро о том, ждет ли он матча против «Портленда»: «Мне плевать на «Портленд»

Атакующий защитник « » жестко высказался о « », который хотел его заполучить в обмен на Дэмиана Лилларда, но в итоге не принял предложение «Хит».

«Не буду слишком много говорить. Я знаю себе цену. Я счастлив, что играю в баскетбол. Что касается команд, которые не захотели меня, это их решение. Команды, которые хотели меня заполучить, увидят, почему они этого хотели.

Жду ли я матча против «Портленда»? Я готов к матчам против лучших команд. «Портленд» – не лучшая команда. Так что мне плевать на «Портленд», – сказал Хирро.

Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют