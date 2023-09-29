Атакующий защитник « » отреагировал на крупный обмен, в результате которого перейдет в «Милуоки».

«Хит» на протяжении нескольких месяцев пытались обменять Хирро в другую команду с целью приобретения разыгрывающего Лилларда.

«На полном серьезе… будучи парнем из , я хочу себе майку Дэйма», – написал Хирро.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

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