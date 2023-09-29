Тайлер Хирро: «Хочу себе новую майку Лилларда»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро отреагировал на крупный обмен, в результате которого Дэмиан Лиллард перейдет в «Милуоки».
«Хит» на протяжении нескольких месяцев пытались обменять Хирро в другую команду с целью приобретения разыгрывающего Лилларда.
«На полном серьезе… будучи парнем из Милуоки, я хочу себе майку Дэйма», – написал Хирро.
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И вот Хиро постоянно себя так ведёт, что отбивает охоту за него болеть на площадке.