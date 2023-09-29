Тайлер Хирро: «Хочу себе новую майку Лилларда»

Теги Майами Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро отреагировал на крупный обмен, в результате которого Дэмиан Лиллард перейдет в «Милуоки».

«Хит» на протяжении нескольких месяцев пытались обменять Хирро в другую команду с целью приобретения разыгрывающего Лилларда.

«На полном серьезе… будучи парнем из Милуоки, я хочу себе майку Дэйма», – написал Хирро.

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2 комментария

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Ola BP
В США есть такое понятие как wigger. То есть белый, который косит под чёрного. В ГранТорино Иствуд это замечательно показал.
И вот Хиро постоянно себя так ведёт, что отбивает охоту за него болеть на площадке.
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qwwertum
тролль)
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