Тайлер Хирро – на поздравление, что он остался в «Майами»: «До следующего лета... 😭✌🏼»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро принял близко к сердцу, что организация на протяжении нескольких месяцев пыталась обменять его в другую команду с целью приобретения разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Пользователь Jeff On Sports написал: «Поздравляю Тайлера Хирро за прохождение финального босса среди всех слухов об обмене в лице Дэмиана Лилларда. Парнишка справился со всеми испытаниями».
«До следующего лета... 😭✌🏼», – ответил Хирро.
💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»
Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда
Что им даст перестройка и танкование?