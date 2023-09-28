Тайлер Хирро – на поздравление, что он остался в «Майами»: «До следующего лета... 😭✌🏼»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро принял близко к сердцу, что организация на протяжении нескольких месяцев пыталась обменять его в другую команду с целью приобретения разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Пользователь Jeff On Sports написал: «Поздравляю Тайлера Хирро за прохождение финального босса среди всех слухов об обмене в лице Дэмиана Лилларда. Парнишка справился со всеми испытаниями».

«До следующего лета... 😭✌🏼», – ответил Хирро.

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5 комментариев

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xamer 9
Ответ pulyalke
как бы к мвз майамка в перестройку не ушла)) предпосылки есть
Какие? Сразу двух звезд отправят на рынок?
+2
0
+2
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Cubs-V
Ответ pulyalke
как бы к мвз майамка в перестройку не ушла)) предпосылки есть
А смысл после финала НБА? Ничего особо не изменилось.
Что им даст перестройка и танкование?
+1
0
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Tim Timson
Ответ pulyalke
как бы к мвз майамка в перестройку не ушла)) предпосылки есть
тоже рискну предположить, что Майами не выйдет в плей-офф в этом году)
+2
-2
0
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