Тайлер Хирро – на поздравление, что он остался в «Майами»: «До следующего лета... 😭✌🏼»

Атакующий защитник « » Тайлер Хирро принял близко к сердцу, что организация на протяжении нескольких месяцев пыталась обменять его в другую команду с целью приобретения разыгрывающего .

Пользователь Jeff On Sports написал: «Поздравляю Тайлера Хирро за прохождение финального босса среди всех слухов об обмене в лице Дэмиана Лилларда. Парнишка справился со всеми испытаниями».

«До следующего лета... 😭✌🏼», – ответил Хирро.

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