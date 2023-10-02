Кевин О’Коннор: «Портленд» идеально разобрался в истории с обменом Лилларда. Они получили намного больше, чем мог дать «Майами»

Теги Бостон Майами Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Малкольм Брогдон Деандре Эйтон Роберт Уильямс Тайлер Хирро Баскетбол

Эксперт Кевин О’Коннор оценил работу офиса «Портленда» в ситуации с запросом на обмен от главной звезды команды Дэмиана Лилларда.

Сам Лиллард рассчитывал перейти в «Майами», но его отправили в «Милуоки».

«Блэйзерс» получили (плюс Нассир Литтл, Кеон Джонсон): Деандре Эйтона, Роберта Уильямса, Малколька Брогдона, Тумани Камару, пик 1-го раунда «Уорриорз» 2024 года, обмен пиками с «Бакс» в 2028 году, пик 1-го раунда «Селтикс» в 2029 году, пик 1-го раунда «Бакс» в 2029 году, обмен с «Бакс» в 2030-м. Большая победа для «Портленда», когда он получает такой пакет по сравнению с тем, что мог взять от сделки с «Майами».

Эйтон и Уильямс отлично подходят для игры со Скутом Хендерсоном и другими их молодыми ребятами, которые таскают мяч. Возможно, кого-то из них обменяют дальше ради драфт-активов. Брогдона будет легко обменять дальше, возможно, за один пик первого раунда или несколько пиков второго раунда. «Бакс» и «Селтикс» со временем могут уйти в перестройку, а их пики без защиты. «Портленд» идеально разобрался в этой истории с обменом Лилларда», – считает О’Коннор.

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3 комментария

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timson
офис хорошо сработал. За недовольную звезду получили кучу качественных активов . В нба, правда, само обладание активами ещё не означает успех ,особенно на маленьких рынках. Прести вот не даст соврать .
Посмотрим как они теперь эти активы реализуют (у меня почему-то плохое предчувствие )
+12
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+11
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Djoyin
Усиление что надо. Добавили и в высоте, и в глубине
+2
-1
+1
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Notionalist Notionalist
Нуркич не считается?
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