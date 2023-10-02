Эксперт Кевин О’Коннор оценил работу офиса «Портленда» в ситуации с запросом на обмен от главной звезды команды .

Сам Лиллард рассчитывал перейти в «Майами», но его отправили в «Милуоки».

«Блэйзерс» получили (плюс Нассир Литтл, Кеон Джонсон): , , Малколька Брогдона, Тумани Камару, пик 1-го раунда «Уорриорз» 2024 года, обмен пиками с «Бакс» в 2028 году, пик 1-го раунда «Селтикс» в 2029 году, пик 1-го раунда «Бакс» в 2029 году, обмен с «Бакс» в 2030-м. Большая победа для « », когда он получает такой пакет по сравнению с тем, что мог взять от сделки с « ».

Эйтон и Уильямс отлично подходят для игры со Скутом Хендерсоном и другими их молодыми ребятами, которые таскают мяч. Возможно, кого-то из них обменяют дальше ради драфт-активов. Брогдона будет легко обменять дальше, возможно, за один пик первого раунда или несколько пиков второго раунда. «Бакс» и «Селтикс» со временем могут уйти в перестройку, а их пики без защиты. «Портленд» идеально разобрался в этой истории с обменом Лилларда», – считает О’Коннор.

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