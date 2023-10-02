Бэм Адебайо о Батлере: «У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо поддержал своего партнера по команде Джимми Батлера, который пришел на медиадень в стиле эмо.

«У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет», – сказал Адебайо.

Батлер накрасил ногти, сделал пирсинг и сменил прическу.

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