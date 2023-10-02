Бэм Адебайо о Батлере: «У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо поддержал своего партнера по команде Джимми Батлера, который пришел на медиадень в стиле эмо.
«У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет», – сказал Адебайо.
Батлер накрасил ногти, сделал пирсинг и сменил прическу.
За кем из россиян следить после ухода Шведа
Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок
«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве
Комментарии