Джимми Батлер накрасил ногти, сделал пирсинг и прическу в стиле эмо

Теги светская хроника Майами НБА фото Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер предстал перед журналистами в образе эмо. Форвард сделал пирсинг, накрасил ногти и сменил прическу.

«Я эмо», – сказал прессе Батлер.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShowTime.
Твоя психика , когда тебе обещали Лилларда , а привезли Хэмптона :
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Джимбо конечно умеет удивить )
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Не выменяли Лилларда и Джимбо совсем с катушек съехал...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KibR
Да он на каждый медиа день что-нибудь такое выдаёт.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FrosTea
и теперь весь сезон во всей нбашной графике Джимми будет выглядеть так :D
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Никитин
- Сентябрь горит, убийца плачет, но Лиллард мог поступить иначе, - добавил лидер Хит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grin of Ant
Проспорил 100%
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cubs-V
Теперь можно стать приемной дочерью Уэйда. ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maryat
А ведь Хаслем только ушёл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Ответ maryat
А ведь Хаслем только ушёл
Вот на ком всё держалось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dev0
У Джимми свои традиции)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Analjinn
Ответ Антон Никитин
- Сентябрь горит, убийца плачет, но Лиллард мог поступить иначе, - добавил лидер Хит.
Красава.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий