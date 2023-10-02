Джимми Батлер накрасил ногти, сделал пирсинг и прическу в стиле эмо

Лидер « » предстал перед журналистами в образе эмо. Форвард сделал пирсинг, накрасил ногти и сменил прическу.

«Я эмо», – сказал прессе Батлер.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве