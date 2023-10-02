Джимми Батлер накрасил ногти, сделал пирсинг и прическу в стиле эмо
Лидер «Майами» Джимми Батлер предстал перед журналистами в образе эмо. Форвард сделал пирсинг, накрасил ногти и сменил прическу.
«Я эмо», – сказал прессе Батлер.
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