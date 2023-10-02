Масаи Уджири сказал, что переговоры «Торонто» по Лилларду были слишком «сенсационно преподнесены» в СМИ
Президент «Торонто» Масаи Уджири рассказал, как шли переговоры с «Портлендом» по обмену разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Отвечая на вопрос о Лилларде, Уджири заявил, что интерес «Рэпторс» был слишком «сенсационно преподнесен» в СМИ. Он сказал, что они «действовали агрессивно», но «для заключения сделки нужны две стороны».
Управленец отметил, что продолжит искать возможность для усиления состава: «Думаю, в прошлом мы уже показывали, что умеем это делать».
Лиллард отправился в «Милуоки» в результате трехсторонней сделки с участием «Финикса».
За кем из россиян следить после ухода Шведа
Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок
«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве
Комментарии