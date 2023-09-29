«Торонто» и Паскаль Сиакам не обсуждали продление контракта

« » и форвард команды не обсуждали долгосрочное продление контракта.

Как сообщает обозреватель Sportsnet Майкл Гранже, Сиакам и «Рэпторс» занимают «выжидательную позицию». Стороны пока не определились с тем, есть ли у них совместное будущее.

Контракт 29-летнего Сиакама истекает по окончании сезона-23/24. В минувшем сезоне он набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру.

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