«Торонто» и Паскаль Сиакам не обсуждали продление контракта

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

«Торонто» и форвард команды Паскаль Сиакам не обсуждали долгосрочное продление контракта.

Как сообщает обозреватель Sportsnet Майкл Гранже, Сиакам и «Рэпторс» занимают «выжидательную позицию». Стороны пока не определились с тем, есть ли у них совместное будущее.

Контракт 29-летнего Сиакама истекает по окончании сезона-23/24. В минувшем сезоне он набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру.

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