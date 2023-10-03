Президент « » подтвердил, что клуб пока не обсуждает продление контракта с форвардом .

После вылета в плей-ин в прошлом сезоне Уджири заявил, что баскетболисты «Рэпторс» играли «эгоистично».

«Мы верим в Паскаля. Мы считаем, что многие наши ребята играли неправильно в прошлом сезоне, сейчас мы хотим увидеть, как они играют правильно. Я говорил, что мы действовали эгоистично. Не отказываюсь от этих слов. Мы были эгоистичными и играли не так, как должны были. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы делаем правильные вещи на площадке», – признался Уджири.

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