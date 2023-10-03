Масаи Уджири о продлении Сиакама: «Давайте посмотрим, что происходит, когда мы делаем правильные вещи на площадке»

Теги Торонто НБА Масаи Уджири Паскаль Сиакам Баскетбол

Президент «Торонто» Масаи Уджири подтвердил, что клуб пока не обсуждает продление контракта с форвардом Паскалем Сиакамом.

После вылета в плей-ин в прошлом сезоне Уджири заявил, что баскетболисты «Рэпторс» играли «эгоистично».

«Мы верим в Паскаля. Мы считаем, что многие наши ребята играли неправильно в прошлом сезоне, сейчас мы хотим увидеть, как они играют правильно. Я говорил, что мы действовали эгоистично. Не отказываюсь от этих слов. Мы были эгоистичными и играли не так, как должны были. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы делаем правильные вещи на площадке», – признался Уджири.

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