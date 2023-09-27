Джимми Батлер о переходе Лилларда в «Бакс»: «НБА, проверьте «Милуоки» на тамперинг»

Теги Майами Милуоки Портленд НБА видео Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал постом в социальных сетях.

«Эй, НБА, проверьте «Милуоки» на тамперинг... Это исходит не от меня, просто я слышал об этом от кое-кого», – сказал Батлер.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

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10 комментариев

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phivas
Пригорело у Джимми) на тамперинг проверять надо было, как раз Майами
+16
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Kemal Gul
Джимбо на этом видео напоминает того чувака из мема, у которого маска троллфейса, а под ней он рыдает
+7
0
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Nightyork97
Пришло осознание играть с Лаури и Робинсоном. Терпи Джимбо, ну не виноват ПТБ раз вы не можете Хирро обменять на пики.
+5
-1
+4
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Максим Макеев
какой тамперинг в сентябре
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as7-sasha
Стукач
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LBJ236
обломали Батлера
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celtics7
Больше всего рад тому, что ПТБ не прогнулись под хотелки Пэта и утёрли им нос сполна.
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Александр Спирин
Лиллард с Яннисом это очень серьёзно. За мешок картошки получили.
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Tim Timson
устанет теперь кофе продавать )
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
Пришло осознание играть с Лаури и Робинсоном. Терпи Джимбо, ну не виноват ПТБ раз вы не можете Хирро обменять на пики.
Покажите мне лица всех этих умников/глориков из "Майами". )
"Лиллард будет обменян в "Майами! Хотелось бы "Портленду" этого или нет"
"Хитрый Пэт уломает Кронина"
"Да им деваться некуда!"
По итогу "Хит" знатно обо#сались. Карма.
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