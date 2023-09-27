Джимми Батлер о переходе Лилларда в «Бакс»: «НБА, проверьте «Милуоки» на тамперинг»
«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал постом в социальных сетях.
«Эй, НБА, проверьте «Милуоки» на тамперинг... Это исходит не от меня, просто я слышал об этом от кое-кого», – сказал Батлер.
По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.
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