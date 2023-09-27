«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего .

Лидер «Майами» отреагировал постом в социальных сетях.

«Эй, НБА, проверьте «Милуоки» на тамперинг... Это исходит не от меня, просто я слышал об этом от кое-кого», – сказал Батлер.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в « », но « » не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым