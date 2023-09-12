«Майами» в случае обмена Лилларда может подписать Келли Убре

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Келли Убре Баскетбол

Если «Майами» удастся выменять звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, то он может оказаться не единственным новым игроком в команде.

В лиге ожидают, что в случае приобретения Лилларда «Хит» подпишут свободного агента Келли Убре.

«Майами» для обмена Лилларда с высокой вероятностью потребуется расстаться с несколькими игроками. Убре в такой ситуации поможет флоридскому клубу укрепить периметр.

Убре провел два последних сезона НБА за «Шарлотт». В минувшем розыгрыше форвард принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора.

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2 комментария

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джинн
Так Майами могут его подписать, если и Лилларда не подпишут.
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0
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Ivan85
Ответ джинн
Так Майами могут его подписать, если и Лилларда не подпишут.
вероятно Райли думает что убре без Лилы - деньги на ветер
+1
0
+1
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