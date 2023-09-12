Если « » удастся выменять звездного разыгрывающего « » , то он может оказаться не единственным новым игроком в команде.

В лиге ожидают, что в случае приобретения Лилларда «Хит» подпишут свободного агента .

«Майами» для обмена Лилларда с высокой вероятностью потребуется расстаться с несколькими игроками. Убре в такой ситуации поможет флоридскому клубу укрепить периметр.

Убре провел два последних сезона за «Шарлотт». В минувшем розыгрыше форвард принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора.

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