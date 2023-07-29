«Майами» интересуется Кристианом Вудом и Келли Убре

« » рассматривает варианты усиления состава на предстоящий сезон. В число возможных кандидатов входят тяжелый форвард (27 лет, 208 см) и легкий форвард (27 лет, 201 см), сообщает The Miami Herald.

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

Убре провел два сезона за «Шарлотт». В прошедшем сезоне форвард сыграл 48 матчей, набирая в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора.

Оба игрока являются свободными агентами.

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