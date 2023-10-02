« » заключил партнерское соглашение с популярным ютубером и предпринимателем MrBeast, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джеймс Стивен Дональдсон, известный под ником MrBeast, является одним из самых популярных инфлюэнсеров на планете – он имеет более 188 млн подписчиков на основном ютуб-канале.

В январе прошлого года Дональдсон запустил свою компанию Feastables, которая изначально специализировалась на производстве шоколада. На данный момент продукция имеет 13 наименований, в том числе шоколад, печенье и мармелад.

Теперь нашивка Feastables будет находиться на майке «Хорнетс» вместе с логотипом Jordan Brand.

Фото: соцсети инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски

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