«Хорнетс» начали сотрудничество с ютубером MrBeast. Лого его компании Feastables будет на майках «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА фото Ламело Болл Баскетбол

«Шарлотт» заключил партнерское соглашение с популярным ютубером и предпринимателем MrBeast, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джеймс Стивен Дональдсон, известный под ником MrBeast, является одним из самых популярных инфлюэнсеров на планете – он имеет более 188 млн подписчиков на основном ютуб-канале.

В январе прошлого года Дональдсон запустил свою компанию Feastables, которая изначально специализировалась на производстве шоколада. На данный момент продукция имеет 13 наименований, в том числе шоколад, печенье и мармелад.

Теперь нашивка Feastables будет находиться на майке «Хорнетс» вместе с логотипом Jordan Brand.

Фото: соцсети инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски

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4 комментария

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avcgloronalduMU
этот блогер делает конкурсы среди своих друзей и между ними и распределяет мани, иногда делает для обычных людей, но и там участвуют его друзья)) грамотный
+10
-3
+7
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Bogdashka Pofigist
Ответ Starkom
Через пару лет какой-нибудь блоггер-миллиардер купит команду НБА...
Мистер Бист при должном желании хоть сейчас одну может купить
+3
0
+3
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Starkom
Через пару лет какой-нибудь блоггер-миллиардер купит команду НБА...
+2
0
+2
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