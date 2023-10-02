«Хорнетс» начали сотрудничество с ютубером MrBeast. Лого его компании Feastables будет на майках «Шарлотт»
«Шарлотт» заключил партнерское соглашение с популярным ютубером и предпринимателем MrBeast, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Джеймс Стивен Дональдсон, известный под ником MrBeast, является одним из самых популярных инфлюэнсеров на планете – он имеет более 188 млн подписчиков на основном ютуб-канале.
В январе прошлого года Дональдсон запустил свою компанию Feastables, которая изначально специализировалась на производстве шоколада. На данный момент продукция имеет 13 наименований, в том числе шоколад, печенье и мармелад.
Теперь нашивка Feastables будет находиться на майке «Хорнетс» вместе с логотипом Jordan Brand.
Фото: соцсети инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски
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