Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Испания сыграет с Чехией, Бельгия встретится с Германией
Сегодня, 25 июня, прошли два матча 1/4 финала женского Евробаскета-2025.
Испания сыграет с Чехией. Бельгия встретится с Германией.
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Плей-офф
Четвертьфинал
Испания – Чехия
25 июня. 17.30
Бельгия – Германия
25 июня. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?9412 голосов
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В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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