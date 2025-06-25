«Финикс» вел переговоры об обмене Кевина Дюрэнта в «Кливленд» на Дариуса Гарлэнда

Брайан Уиндхорст рассказал, что «Санз» пытались выменять Дариуса Гарлэнда.

«Санз», как мне сказали, связались с «Кавальерс» и проявили интерес к Гарлэнду . Это не «Кэвс» хотели обменять Гарлэнда.

«Кэвс» сказали, что рассмотрят предложение только в том случае, если «Санз» предложат Кевина Дюрэнта и другие активы. И «Санз» не повесили трубку. Просто отмечу, что «Санз» владеют пиком «Кэвс» в первом раунде драфта-2029, потому что они получили его от «Джаз» в прошлом году. А возвращение собственных пиков в отдаленном будущем довольно привлекательно.

Это был не единственный звонок. И им предлагали не только Дюрэнта. Они не захотели обменивать Гарлэнда. Я уверен, что они не хотят его обменивать», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.