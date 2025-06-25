0

«Финикс» вел переговоры об обмене Кевина Дюрэнта в «Кливленд» на Дариуса Гарлэнда

Брайан Уиндхорст рассказал, что «Санз» пытались выменять Дариуса Гарлэнда.

«Санз», как мне сказали, связались с «Кавальерс» и проявили интерес к Гарлэнду. Это не «Кэвс» хотели обменять Гарлэнда.

«Кэвс» сказали, что рассмотрят предложение только в том случае, если «Санз» предложат Кевина Дюрэнта и другие активы. И «Санз» не повесили трубку. Просто отмечу, что «Санз» владеют пиком «Кэвс» в первом раунде драфта-2029, потому что они получили его от «Джаз» в прошлом году. А возвращение собственных пиков в отдаленном будущем довольно привлекательно.

Это был не единственный звонок. И им предлагали не только Дюрэнта. Они не захотели обменивать Гарлэнда. Я уверен, что они не хотят его обменивать», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?156 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPNCleveland
logoФиникс
Брайан Уиндхорст
logoДариус Гарлэнд
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoКливленд
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пакет с пакетами. Почему обмен Дюрэнта – это унижение
25сегодня, 17:30Трибуна
Кевин Дюрэнт теперь в «Хьюстоне». А «Финикс» не смог получить ничего хорошего
67вчера, 22:30
Брайан Уиндхорст: «Цена за Дюрэнта была настолько низкой, что «Хьюстон» просто не мог сказать «нет»
43вчера, 07:15
Инсайдер Джон Гамбадоро об обмене Кевина Дюрэнта: «Хит» притворялись, чтобы успокоить фанатов, «Сперс» так и не сделали предложение»
1323 июня, 19:45
Главные новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 17:50
Сегодня состоится первый раунд драфта НБА-2025
13сегодня, 17:46
«Торонто» предложил «Бостону» 9-й пик в обмен на Деррика Уайта
17сегодня, 17:30
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Испания выиграла у Чехии, Бельгия встретится с Германией
1сегодня, 16:50Live
«Хьюстон» и Фред Ванвлит подпишут новый двухлетний контракт на 50 млн долларов
10сегодня, 16:42
«Чикаго» намерен обменять Патрика Уильямса
11сегодня, 16:37
«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге
9сегодня, 15:56
Андрей Кириленко: «Влад Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом»
25сегодня, 15:40
Кевин Дюрэнт о статье про разногласия с Керром: «Логан Мердок пытается возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз»
сегодня, 15:35
«Новый Орлеан» намерен заполучить на драфте Эйса Бэйли
18сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла
333 минуты назад
«Оклахома» хочет обменять 15-й или 24-й драфт-пики на более высокий
сегодня, 18:10
«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом
сегодня, 17:17
Наталия Фураева: «Уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации ЦСКА»
сегодня, 16:30
Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»
16сегодня, 16:22
Андрей Кириленко: «У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда»
сегодня, 16:10
Раиса Мусина: «Планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке»
сегодня, 14:31
Андреас Пистиолис: «У Александра Чадова светлое будущее, которое потребует упорной работы»
1сегодня, 14:22
Клеман Фриш подписал трехлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 13:37
Уэньин Гэбриэл покинет «Панатинаикос» и присоединится к «Баварии»
сегодня, 13:31