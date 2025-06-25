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Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»

Эйс Бэйли назвал команды, в которые не хочет попасть на драфте.

Представители 18-летнего защитника Эйса Бэйли дали понять, что он не хочет, чтобы его выбрали «Шарлотт» или «Юта», сообщает эксперт Джонатан Гивони.

Первый раунд драфта НБА-2025 состоится сегодня в Бруклине. Начало – в 3.00 по московскому времени.

«Шарлотт» принадлежит четвертый пик, «Юта» будет выбирать пятой.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?10115 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Brian Windhorst & The Hoop Collective
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