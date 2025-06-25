Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»

Эйс Бэйли назвал команды, в которые не хочет попасть на драфте.

Представители 18-летнего защитника Эйса Бэйли дали понять, что он не хочет, чтобы его выбрали «Шарлотт» или «Юта», сообщает эксперт Джонатан Гивони.

Первый раунд драфта НБА-2025 состоится сегодня в Бруклине. Начало – в 3.00 по московскому времени.

«Шарлотт » принадлежит четвертый пик, «Юта» будет выбирать пятой.