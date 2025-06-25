Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»
Эйс Бэйли назвал команды, в которые не хочет попасть на драфте.
Представители 18-летнего защитника Эйса Бэйли дали понять, что он не хочет, чтобы его выбрали «Шарлотт» или «Юта», сообщает эксперт Джонатан Гивони.
Первый раунд драфта НБА-2025 состоится сегодня в Бруклине. Начало – в 3.00 по московскому времени.
«Шарлотт» принадлежит четвертый пик, «Юта» будет выбирать пятой.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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