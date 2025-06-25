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Ожидается, что Купер Флэгг станет 1-м номером драфта, Дилан Харпер – 2-м, Ви Джей Эджкомб – 3-м

Эван Сайдери дал прогноз на Топ-3 драфта НБА-2025.

«Если только не произойдет шокирующий обмен, первую тройку пиков на драфте НБА 2025 года можно смело прогнозировать:

1. «Мэверикс»: Купер Флэгг

2. «Сперс»: Дилан Харпер

3. «Сиксерс»: Ви Джей Эджкомб

«Хорнетс», которые полностью открыты для обмена 4-го номера, могут стать той позицией, где начнется действие», – пишет репортер Эван Сайдери.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?298 голосов
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Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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