Ожидается, что Купер Флэгг станет 1-м номером драфта, Дилан Харпер – 2-м, Ви Джей Эджкомб – 3-м
Эван Сайдери дал прогноз на Топ-3 драфта НБА-2025.
«Если только не произойдет шокирующий обмен, первую тройку пиков на драфте НБА 2025 года можно смело прогнозировать:
1. «Мэверикс»: Купер Флэгг
2. «Сперс»: Дилан Харпер
3. «Сиксерс»: Ви Джей Эджкомб
«Хорнетс», которые полностью открыты для обмена 4-го номера, могут стать той позицией, где начнется действие», – пишет репортер Эван Сайдери.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?298 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
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