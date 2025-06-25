0

«Оклахома» хочет обменять 15-й или 24-й драфт-пики на более высокий

Действующий чемпион НБА хочет «подняться» на драфте.

Представители «Оклахомы» во вторник звонили другим командам лиги, пытаясь заполучить более высокие позиции на предстоящем драфте, поскольку в настоящее время команда владеет 15-м и 24-м пиками.

«Знаете ли вы, что вчера «Тандер» совершал звонки, чтобы перейти на более высокие позиции на драфте? В день чемпионского парада. У них есть два пика в первом раунде. Они знают, что когда-нибудь в обозримом будущем у них будет раздутая команда», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?156 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoдрафт НБА
Брайан Уиндхорст
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер пришел проведать Тайриза Халибертона после 7-го матча финала НБА
23сегодня, 06:16Видео
Эта «Оклахома» – пока лишь демо-версия. Чемпионы станут еще сильнее
66сегодня, 03:10
Отец Шэя Гилджес-Александера о сыне: «Что делает его лучшим человеком, так это то, как он ведет себя за пределами площадки»
1вчера, 18:46
Джейлен Уильямс – болельщикам: «Все это было бы невозможно без вас, ребята»
вчера, 18:23
Главные новости
«Финикс» вел переговоры об обмене Кевина Дюрэнта в «Кливленд» на Дариуса Гарлэнда
54 минуты назад
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 17:50
Сегодня состоится первый раунд драфта НБА-2025
13сегодня, 17:46
«Торонто» предложил «Бостону» 9-й пик в обмен на Деррика Уайта
17сегодня, 17:30
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Испания выиграла у Чехии, Бельгия встретится с Германией
1сегодня, 16:50Live
«Хьюстон» и Фред Ванвлит подпишут новый двухлетний контракт на 50 млн долларов
10сегодня, 16:42
«Чикаго» намерен обменять Патрика Уильямса
11сегодня, 16:37
«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге
9сегодня, 15:56
Андрей Кириленко: «Влад Голдин не «доживет» до второго раунда – его должны выбрать в первом»
25сегодня, 15:40
Кевин Дюрэнт о статье про разногласия с Керром: «Логан Мердок пытается возродить свою карьеру, используя мое имя и «Уорриорз»
сегодня, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла
335 минут назад
«Виллербан» подписал контракт с Заком Сельясом
сегодня, 17:17
Наталия Фураева: «Уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации ЦСКА»
сегодня, 16:30
Эйс Бэйли не хочет, чтобы его выбрали «Хорнетс» или «Джаз»
16сегодня, 16:22
Андрей Кириленко: «У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда»
сегодня, 16:10
Раиса Мусина: «Планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке»
сегодня, 14:31
Андреас Пистиолис: «У Александра Чадова светлое будущее, которое потребует упорной работы»
1сегодня, 14:22
Клеман Фриш подписал трехлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 13:37
Уэньин Гэбриэл покинет «Панатинаикос» и присоединится к «Баварии»
сегодня, 13:31
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 5-м матче
сегодня, 12:10