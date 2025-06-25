«Оклахома» хочет обменять 15-й или 24-й драфт-пики на более высокий

Действующий чемпион НБА хочет «подняться» на драфте.

Представители «Оклахомы» во вторник звонили другим командам лиги, пытаясь заполучить более высокие позиции на предстоящем драфте, поскольку в настоящее время команда владеет 15-м и 24-м пиками.

«Знаете ли вы, что вчера «Тандер» совершал звонки, чтобы перейти на более высокие позиции на драфте? В день чемпионского парада. У них есть два пика в первом раунде. Они знают, что когда-нибудь в обозримом будущем у них будет раздутая команда», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.