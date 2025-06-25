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Сергей Базаревич о номере Егора Демина на драфте: «Никто не сможет предсказать, потому что он неоднозначно себя проявил»

Сергей Базаревич поделился ожиданиями от драфта НБА-2025.

- Будете ли вы следить за драфтом НБА?

– Наверное, буду. За Деминым послежу.

- Как считаете, примерно под каким номером драфта Демина выберут?

– Вообще со стороны никто не сможет предсказать, потому что он неоднозначно себя проявил. Где-то очень хорошо, где-то с вопросами. Команды НБА порой драфтуют так, что сами не знают, кого они выбирают.

- Также на выбор в конце второго раунда претендуют Владислав Голдин и Виктор Лахин. Как считаете, лучше быть выбранным в конце второго раунда или остаться не выбранным, чтобы спокойно подписать контракт с любой командой?

– Выбор во втором раунде, насколько понимаю, никаких особых обязательств не дает. Лучше быть не выбранным, чем выбранным в конце второго раунда. На мой взгляд, выбор во втором раунде мало к чему обязывает.

- Россиян не было в НБА с 2019 года. В чем главная проблема этого, на ваш взгляд? 

– В том, что у нас как-то таланты исчезают в возрасте порядка 20 лет. Не могут развиваться до статуса игрока достойного НБА, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
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