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Андрей Кириленко: «У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда»

Андрей Кириленко оценил шансы Виктора Лахина на драфте НБА.

«Игру Вити я видел не очень много. Но то, что видел, понравилось. Есть такое понятие «стрики». Если у игрока что-то начинает получаться, пойдет волна. Очень многое будет зависеть от того, какая команда будет выбирать, и кого взяли до этого. Мы в него верим, но нельзя прогнозировать, насколько все повернется в его сторону.

У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда. Однако, если этого не произойдет, он вполне может подписать контракт, будучи свободным агентом. В какой-то степени это даже удобнее. У игроков, выбранных во втором раунде, сумма контракта лимитирована, а срок – минимум три года. Свободный агент может зарекомендовать себя в первом же сезоне и переподписать контракт на более выгодных условиях», – сказал президент РФБ.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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