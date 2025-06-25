Андрей Кириленко: «У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда»

Андрей Кириленко оценил шансы Виктора Лахина на драфте НБА.

«Игру Вити я видел не очень много. Но то, что видел, понравилось. Есть такое понятие «стрики». Если у игрока что-то начинает получаться, пойдет волна. Очень многое будет зависеть от того, какая команда будет выбирать, и кого взяли до этого. Мы в него верим, но нельзя прогнозировать, насколько все повернется в его сторону.

У Лахина хороший шанс быть выбранным в конце второго раунда. Однако, если этого не произойдет, он вполне может подписать контракт, будучи свободным агентом. В какой-то степени это даже удобнее. У игроков, выбранных во втором раунде, сумма контракта лимитирована, а срок – минимум три года. Свободный агент может зарекомендовать себя в первом же сезоне и переподписать контракт на более выгодных условиях», – сказал президент РФБ.