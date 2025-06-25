«Хьюстон» отчислит Джока Лэндейла

«Хьюстон» намерен расстаться с Джоком Лэндейлом.

«Рокетс» в ближайшее время отчислят австралийского центрового Джока Лэндейла (29 лет, 211 см), чтобы освободить еще 8 миллионов долларов в платежной ведомости.

Если Лэндейл не будет отчислен до 29 июня, его контракт станет гарантированным. Ожидается, что Лэндейл вызовет большой интерес у команд лиги на рынке минимальных контрактов.

В прошедшем сезоне Лэндейл сыграл 42 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 3,3 подбора.