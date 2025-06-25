Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 5-м матче
Сегодня, 25 июня, пройдет 5-й матч финальной серии чемпионата Турции.
«Фенербахче» (1) постарается закрыть серию с «Бешикташем» (2) на домашней арене.
Чемпионат Турции
Финал (до 4 побед)
Пятый матч
«Фенербахче» ведет в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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