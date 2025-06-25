«С вас процент, если вы будете играть ее в следующем сезоне». Егор Демин рассказал, как нарисовал комбинацию на собеседовании

Егор Демин рассказал, как на собеседовании его попросили нарисовать комбинацию.

19-летний российский разыгрывающий рассказал историю, как во время собеседования с командой НБА его попросили по памяти нарисовать комбинацию, которую ему показали 10 минут назад.

«Была тренировка – одна из первых тренировок… и задача была такая, – мне нарисовали комбинацию, это был как бы имитация большого перерыва в игре, как если бы тренер ее рисовал – и говорят: “Мы нарисуем комбинацию – ты должен запомнить и нарисовать ее позже, уже после каких-то историй, которые мы сейчас пройдем”.

Ну то есть они нарисовали комбинацию, стерли ее, и мы продолжили смотреть видео игр и обсуждать. Мы там обычно смотрим либо мои видео, и они пытаются понять – как у меня решение в этот момент рождалось, что у меня было в голове было, что я видел, куда смотрел. Либо они показывают свои видео командные, как бы, показывая, где они меня видят, или просят меня разобрать момент, понять – насколько я мыслю в правильную сторону.

И вот после этого, после этих отвлеченных разговоров, они попросили меня нарисовать ту комбинацию, которую я видел буквально 10 минут назад. И вот эта история, про которую отец рассказывал – я им нарисовал эту комбинацию, но подумал, что она настолько дурацкая… я им говорю: “Можно я ее поменяю?”, – а они: “Конечно, да”, – им это тоже было интересно, потому что они могут увидеть, насколько я могу с этим разобраться. И я им немного поменял комбинацию – после того, как нарисовал ту, которую они мне сказали. Это было довольно забавно.

То есть наверное это был просто, тест на память, а ты его перевернул по другому, и они увидели еще и твой способ мышления. Это наверное даже важнее чем просто все комбинации быстро запоминать, когда “ночью тебя разбуди” – ты все расскажешь и нарисуешь? А ту еще и как бы ориентируешься..

Да, но они конкретно показывали ситуации в своих играх, где они используют эту комбинацию. И мне это было непонятно, потому что она не особо и работала. Это их комбинация прям командная, постоянная. И я им ее поменял, я говорю: “С вас процент должен быть, если вы ее будете играть в следующем сезоне”, – рассказал Демин.