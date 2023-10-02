Кай Джонс из «Шарлотт» назвал себя Богом

Теги Шарлотт НБА соцсети Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс в одном из недавних сообщений в социальных сетях назвал себя Богом.

«Я Бог 😍🐐🦋💕🔝☮️🕺🏾🛸🇧🇸🌈🥇», – написал Кай Джонс.

На днях стало известно, что Джонс покинет команду на неопределенный срок. Баскетболист пропустит предсезонный тренировочный лагерь «Хорнетс» по личным причинам. Команда поддерживает с игроком постоянную связь.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

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2 комментария

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Андрей Петров
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нужно забыть об этом клоуне, в утиль его
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rembrandao
У чувака явно биполярочка
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