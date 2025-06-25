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Тимофей Мозгов о драфте НБА: «Буду следить за тем, кто заберет Влада Голдина»

Тимофей Мозгов признался, что будет болеть за Влада Голдина на драфте НБА-2025.

«Драфт этого года будет необычным. Сразу трое наших ребят могут быть выбранными. Такого не было очень давно. Больше десяти лет вообще никто из России на драфт не попадал.

Буду следить за тем, кто заберет Влада Голдина. Переживаю за него и болею. Работал с ним индивидуально, видел его совсем недавно в Лос-Анджелесе. Также желаю удачи Демину и Лахину», – сказал чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?299 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
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