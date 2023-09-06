Суперзвезда « » Лука Дончич может вдвое увеличить годовую зарплату благодаря подписанию нового контракта.

Об этом рассказал эксперт ESPN Бобби Маркс.

«Лука, вероятно, станет первым игроком , который будет получать 80 миллионов», – заявил Маркс.

За сезон-23/24 словенец заработает более 40 миллионов. Ранее он заключил соглашение с «Мэверикс» на 5 лет и 215 миллионов.

Новый контракт Дончич сможет подписать в 2025 году. Разыгрывающий, который по итогам последних четырех сезонов попадал в первую символическую пятерку, претендует на супермаксимальную сделку.

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