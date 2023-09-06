Лука Дончич может получить годовую зарплату в 80 миллионов долларов по новому контракту
Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич может вдвое увеличить годовую зарплату благодаря подписанию нового контракта.
Об этом рассказал эксперт ESPN Бобби Маркс.
«Лука, вероятно, станет первым игроком НБА, который будет получать 80 миллионов», – заявил Маркс.
За сезон-23/24 словенец заработает более 40 миллионов. Ранее он заключил соглашение с «Мэверикс» на 5 лет и 215 миллионов.
Новый контракт Дончич сможет подписать в 2025 году. Разыгрывающий, который по итогам последних четырех сезонов попадал в первую символическую пятерку, претендует на супермаксимальную сделку.
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