Лука Дончич может получить годовую зарплату в 80 миллионов долларов по новому контракту

Теги Даллас НБА Лука Дончич Бобби Маркс Баскетбол

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич может вдвое увеличить годовую зарплату благодаря подписанию нового контракта.

Об этом рассказал эксперт ESPN Бобби Маркс.

«Лука, вероятно, станет первым игроком НБА, который будет получать 80 миллионов», – заявил Маркс.

За сезон-23/24 словенец заработает более 40 миллионов. Ранее он заключил соглашение с «Мэверикс» на 5 лет и 215 миллионов.

Новый контракт Дончич сможет подписать в 2025 году. Разыгрывающий, который по итогам последних четырех сезонов попадал в первую символическую пятерку, претендует на супермаксимальную сделку.

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14 комментариев

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Роман Сприкут
Конечно, все это вырвано из контекста. При повышении потолка на максимальные 10% каждый год и подписании супермаксимального продления в 2025-м (370 на 5) отметку в 80 млн Лука преодолеет только в последний год этого соглашения, 2030/31.
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Роман Сприкут
Ответ Роман Сприкут
Конечно, все это вырвано из контекста. При повышении потолка на максимальные 10% каждый год и подписании супермаксимального продления в 2025-м (370 на 5) отметку в 80 млн Лука преодолеет только в последний год этого соглашения, 2030/31.
И, кстати, в теории Йокич может преодолеть отметку в 80 млн на год раньше Дончича, в 2029/30.
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Alexander Ilyin
Ответ Федор Петров
А может кто-нибудь объяснить, почему зарплаты в НБА в разы больше чем в НХЛ? Доходы от трансляций настолько больше?
В США основные деньги, а там хоккей сильно менее популярен, чем в Канаде. Игроков в команде больше к тому же
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rolliewizza
Ответ Федор Петров
А может кто-нибудь объяснить, почему зарплаты в НБА в разы больше чем в НХЛ? Доходы от трансляций настолько больше?
это спорт для белых мужчин 45+, современным людям он не интересен: скучно, шально, нет ярких личностей, очень высокий порог входа в спорт. насколько я помню, там большинство ключевых метрик из года в год падают
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Сергей Пузанков
Ответ Федор Петров
А может кто-нибудь объяснить, почему зарплаты в НБА в разы больше чем в НХЛ? Доходы от трансляций настолько больше?
не только от трансляций. В целом доходы у НХЛ ниже. А так доля игроков от дохода лиги и там и там примерно 50%. Разве что в НХЛ раза в два больше народу играет.
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simakovak
Ответ Федор Петров
А может кто-нибудь объяснить, почему зарплаты в НБА в разы больше чем в НХЛ? Доходы от трансляций настолько больше?
Если коротко, то НХЛ как лига зарабатывает меньше (а потолок зарплат и контракты рассчитываются от общего дохода лиги), больше человек в команде (приходится распределять деньги на 20-25 человек, а в НБА на 15), отсутствие жесткого потолка (позволяет платить одному игроку почти половину от потолка), значимость 1 звездного игрока в баскетболе гораздо выше (игроки могут проводить на паркете более 90% игрового времени,поэтому это лига звёзд, которые много зарабатывают).
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<~Inter~>
Ну если лига продолжит расти такими же темпами мир увидит игроков которые зарабатывают по 100 млн в год
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Федор Петров
А может кто-нибудь объяснить, почему зарплаты в НБА в разы больше чем в НХЛ? Доходы от трансляций настолько больше?
+3
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Vitto
Ответ rolliewizza
это спорт для белых мужчин 45+, современным людям он не интересен: скучно, шально, нет ярких личностей, очень высокий порог входа в спорт. насколько я помню, там большинство ключевых метрик из года в год падают
Современным людям интересен Джа Морант и Кайри Ирвинг.
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Starkom
Ответ Федор Петров
А может кто-нибудь объяснить, почему зарплаты в НБА в разы больше чем в НХЛ? Доходы от трансляций настолько больше?
Шайбу на смартфоне не видно. А баскетбольный мяч видно хорошо. Особенно в хайлайтах :)
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Трипл-дабл Дончича
Ну что, успеха Луке)
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simakovak
Ответ simakovak
Если коротко, то НХЛ как лига зарабатывает меньше (а потолок зарплат и контракты рассчитываются от общего дохода лиги), больше человек в команде (приходится распределять деньги на 20-25 человек, а в НБА на 15), отсутствие жесткого потолка (позволяет платить одному игроку почти половину от потолка), значимость 1 звездного игрока в баскетболе гораздо выше (игроки могут проводить на паркете более 90% игрового времени,поэтому это лига звёзд, которые много зарабатывают).
И это еще с ограничением максимального размера контракта. Не было бы его, мы бы давно уже наблюдали, как условные Йокич, Дюрэнт, Карри, Дончич и Яннис зарабатывали бы в год 70-80 млн.
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Федор Петров
Ответ Alexander Ilyin
В США основные деньги, а там хоккей сильно менее популярен, чем в Канаде. Игроков в команде больше к тому же
Однако посещаемость арен в Штатах выше, чем в Канаде. https://m.sports.ru/tribuna/blogs/sporttalk/3085291.html
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Федор Петров
Ответ simakovak
Если коротко, то НХЛ как лига зарабатывает меньше (а потолок зарплат и контракты рассчитываются от общего дохода лиги), больше человек в команде (приходится распределять деньги на 20-25 человек, а в НБА на 15), отсутствие жесткого потолка (позволяет платить одному игроку почти половину от потолка), значимость 1 звездного игрока в баскетболе гораздо выше (игроки могут проводить на паркете более 90% игрового времени,поэтому это лига звёзд, которые много зарабатывают).
Да не только звёзды много зарабатывают. Я, помню, офигел, когда узнал что Тимофей Мозгов получает сильно больше Овечкина.
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