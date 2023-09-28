Дэмиан Лиллард и Дрю Холидэй – единственные игроки в сделке, которые обязаны пройти медосмотр. Новый обмен с участием Холидэя нельзя провести, пока этого не произойдет
Инсайдер ESPN Бобби Маркс выделил несколько ключевых моментов в ранее состоявшемся обмене разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Милуоки».
«1. Лиллард и Дрю Холидэй – единственные игроки, которые обязаны явиться и пройти медосмотр.
2. Пока оба игрока не пройдут медосмотр, Дрю Холидэй не может быть обменян.
3. Команды имеют доступ к медицинским данным игроков. Я не вижу проблемы в том, что Юсуф Нуркич и Деандре Эйтон не пройдут медосмотр в рамках сделки.
4. «Портленд» должен «Чикаго» защищенный пик первого раунда из топ-14 в течение следующих пяти сезонов. Если пик будет передан «Чикаго» в 2028 году, то право на обмен пиками с «Милуоки» пропадает. Если пик не будет передан, то «Буллс» получат от «Портленда» пик второго раунда в 2028 году.
5. «Портленд» создал торговое исключение на сумму 8,8 млн. «Финикс» – исключение на 1,1 млн», – пишет Маркс.
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