Дэмиан Лиллард и Дрю Холидэй – единственные игроки в сделке, которые обязаны пройти медосмотр. Новый обмен с участием Холидэя нельзя провести, пока этого не произойдет

Инсайдер ESPN Бобби Маркс выделил несколько ключевых моментов в ранее состоявшемся обмене разыгрывающего в «Милуоки».

«1. Лиллард и – единственные игроки, которые обязаны явиться и пройти медосмотр.

2. Пока оба игрока не пройдут медосмотр, Дрю Холидэй не может быть обменян.

3. Команды имеют доступ к медицинским данным игроков. Я не вижу проблемы в том, что Юсуф Нуркич и Деандре Эйтон не пройдут медосмотр в рамках сделки.

4. «Портленд» должен «Чикаго» защищенный пик первого раунда из топ-14 в течение следующих пяти сезонов. Если пик будет передан «Чикаго» в 2028 году, то право на обмен пиками с « » пропадает. Если пик не будет передан, то «Буллс» получат от « » пик второго раунда в 2028 году.

5. «Портленд» создал торговое исключение на сумму 8,8 млн. «Финикс» – исключение на 1,1 млн», – пишет Маркс.

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