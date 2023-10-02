Никита Курбанов о перспективах ЦСКА в новом сезоне: «Мне сказать, что мы будем играть за пятое место?»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов оценил перспективы обновленной команды в новом сезоне.

В стартовом матче Лиги ВТБ армейцы едва не упустили «+20» с , но победили 76:72.

– По личным ощущениям, готова эта команда биться за чемпионство?

– А как я должен ответить? Сказать, что нет, что играть за пятое место? Вы же прекрасно знаете, что у ЦСКА цель – играть в финале. Получится удачный сезон, не получится… Любая команда хочет быть чемпионом. Так что цель – чемпионство, а там как сложится.

Стартовый матч с МБА? Это начало сезона. Первая игра получилась скомканная. МБА проявил характер, а мы, может быть, где‑то расслабились. В этой встрече мы показали, что можем хорошо играть, создавая преимущество в 20 очков, а также показали, что можем играть безобразно, упустив его. Но через ошибки учимся и становимся лучше.

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