Никита Курбанов о перспективах ЦСКА в новом сезоне: «Мне сказать, что мы будем играть за пятое место?»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Курбанов оценил перспективы обновленной команды в новом сезоне.

В стартовом матче Лиги ВТБ армейцы едва не упустили «+20» с МБА, но победили 76:72.

– По личным ощущениям, готова эта команда биться за чемпионство?

– А как я должен ответить? Сказать, что нет, что играть за пятое место? Вы же прекрасно знаете, что у ЦСКА цель – играть в финале. Получится удачный сезон, не получится… Любая команда хочет быть чемпионом. Так что цель – чемпионство, а там как сложится.

Стартовый матч с МБА? Это начало сезона. Первая игра получилась скомканная. МБА проявил характер, а мы, может быть, где‑то расслабились. В этой встрече мы показали, что можем хорошо играть, создавая преимущество в 20 очков, а также показали, что можем играть безобразно, упустив его. Но через ошибки учимся и становимся лучше.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий