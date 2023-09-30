Василий Карасев: «Обыграть ЦСКА с низким процентом попаданий и не «умирая» в защите невозможно»

Теги ЦСКА Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев назвал причины поражения от ЦСКА (72:76) в матче открытия сезона Лиги ВТБ.

«Игра оставила двоякое впечатление. Конечно, обидно проигрывать. Но в третьей и четвертой четвертях, в целом, доволен командой. После перерыва ребята вышли биться за каждый метр, за каждый клочок площадки.

Надо понимать: обыграть ЦСКА с низким процентом попаданий и не «умирая» в защите невозможно», – сказал Карасев.

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