Василий Карасев: «Обыграть ЦСКА с низким процентом попаданий и не «умирая» в защите невозможно»

Главный тренер МБА Василий Карасев назвал причины поражения от (72:76) в матче открытия сезона Лиги ВТБ.

«Игра оставила двоякое впечатление. Конечно, обидно проигрывать. Но в третьей и четвертой четвертях, в целом, доволен командой. После перерыва ребята вышли биться за каждый метр, за каждый клочок площадки.

Надо понимать: обыграть ЦСКА с низким процентом попаданий и не «умирая» в защите невозможно», – сказал Карасев.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!