Эмил Райкович: «Впереди долгий путь, и нам нужно научиться не повторять те же ошибки»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал тяжелую победу над МБА (76:72) в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Мы находились в процессе восстановления травмированных – Астапковича, Тримбла, Жан-Шарля, и я счастлив, что они начали играть.

Как сказал мой коллега, две половины получились очень разными. В первой половине и начале третьей четверти показывали хороший баскетбол. А затем позволили сопернику собрать отскоки на нашем щите, попасть трехочковые, и в итоге все свелось к сложной концовке.

Впереди долгий путь, и нам нужно научиться не повторять те же ошибки», – сказал Райкович.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

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