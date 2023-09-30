Эмил Райкович: «Впереди долгий путь, и нам нужно научиться не повторять те же ошибки»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал тяжелую победу над (76:72) в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Мы находились в процессе восстановления травмированных – Астапковича, Тримбла, Жан-Шарля, и я счастлив, что они начали играть.

Как сказал мой коллега, две половины получились очень разными. В первой половине и начале третьей четверти показывали хороший баскетбол. А затем позволили сопернику собрать отскоки на нашем щите, попасть трехочковые, и в итоге все свелось к сложной концовке.

Впереди долгий путь, и нам нужно научиться не повторять те же ошибки», – сказал Райкович.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!