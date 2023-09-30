Александр Хоменко: «Хорошо, что не сломались при «-20»

Разыгрывающий МБА Александр Хоменко рассказал, как команде удалось отыграться с «-20» в матче открытия сезона Лиги ВТБ против (72:76).

«Никакой дрожи перед матчем не было, понимали, как играть против ЦСКА, поэтому о волнении говорить не приходится. С каждым матчем против армейцев выглядим лучше и лучше, теперь пора уже выигрывать.

Хорошо, что не сломались при «-20», Василий Николаевич нашел нужные слова, собрались, начали биться в защите, забили свои броски и зашли в такую напряженную концовку», – рассказал Хоменко.

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