Ник Нерс намеренно выбрал локацию для тренировочного лагеря «подальше от Филадельфии» для «сплочения коллектива». «Сиксерс» проведут сборы в пригороде Денвера

Теги Филадельфия НБА Ник Нерс Рамона Шелберн Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс намеренно выбрал место для проведения тренировочного лагеря «подальше от Филадельфии», рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Журналистка отмечает, что это было сделано с целью «сплочения коллектива».

Тренировочный лагерь команды пройдет с 3 по 6 октября на паркете Государственного Университета Колорадо в городе Форт-Коллинс, что находится в часе езды к северу от Денвера.

В воскресенье, 8 октября, «Сиксерс» встретятся в Бостоне с «Селтикс» в первом предсезонном матче.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Визуализирует финал с Денвером в 2024 году, что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Тимофеев
Хочет раззадорить Эмбиида. "Вон там в Денвере кубок, прекрати ныть и тащи"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий