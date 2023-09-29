Ник Нерс намеренно выбрал локацию для тренировочного лагеря «подальше от Филадельфии» для «сплочения коллектива». «Сиксерс» проведут сборы в пригороде Денвера

Главный тренер «Сиксерс» намеренно выбрал место для проведения тренировочного лагеря «подальше от Филадельфии», рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Журналистка отмечает, что это было сделано с целью «сплочения коллектива».

Тренировочный лагерь команды пройдет с 3 по 6 октября на паркете Государственного Университета Колорадо в городе Форт-Коллинс, что находится в часе езды к северу от Денвера.

В воскресенье, 8 октября, «Сиксерс» встретятся в Бостоне с «Селтикс» в первом предсезонном матче.

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