Ник Нерс намеренно выбрал локацию для тренировочного лагеря «подальше от Филадельфии» для «сплочения коллектива». «Сиксерс» проведут сборы в пригороде Денвера
Главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс намеренно выбрал место для проведения тренировочного лагеря «подальше от Филадельфии», рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
Журналистка отмечает, что это было сделано с целью «сплочения коллектива».
Тренировочный лагерь команды пройдет с 3 по 6 октября на паркете Государственного Университета Колорадо в городе Форт-Коллинс, что находится в часе езды к северу от Денвера.
В воскресенье, 8 октября, «Сиксерс» встретятся в Бостоне с «Селтикс» в первом предсезонном матче.
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