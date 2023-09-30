Дрю Холидэй хочет оказаться в команде, с которой сможет побеждать и подписать продление контракта

Как минимум шесть команд НБА проявляют интерес к разыгрывающему « » Дрю Холидэю – «Лейкерс», « », «Бостон», « », «Клипперс» и «Чикаго».

У самого Холидэя есть два приоритетных пункта при выборе места продолжения карьеры.

«Холидэй доступен для обмена. Некоторые из команд, которые заинтересованы в нем, считают, что он хочет оказаться в клубе, с которым сможет побеждать и со временем подписать продление контракта», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-24/25. Это дает ему возможность частично влиять на ситуацию с потенциальным обменом.

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