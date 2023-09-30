Дрю Холидэй хочет оказаться в команде, с которой сможет побеждать и подписать продление контракта

Теги возможные переходы Майами Филадельфия Портленд НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Как минимум шесть команд НБА проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дрю Холидэю – «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго».

У самого Холидэя есть два приоритетных пункта при выборе места продолжения карьеры.

«Холидэй доступен для обмена. Некоторые из команд, которые заинтересованы в нем, считают, что он хочет оказаться в клубе, с которым сможет побеждать и со временем подписать продление контракта», – информирует обозреватель SNY Йен Бегли.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-24/25. Это дает ему возможность частично влиять на ситуацию с потенциальным обменом.

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5 комментариев

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andrushapumba
Ответ vzi
В его ситуации на 3-4 года, начиная с 2024.
Тут мне кажется по деньгам чуть важнее момент
+1
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andrushapumba
А продление контракта эти сколько?
0
0
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vzi
Ответ andrushapumba
А продление контракта эти сколько?
В его ситуации на 3-4 года, начиная с 2024.
0
0
0
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vzi
Ответ andrushapumba
Тут мне кажется по деньгам чуть важнее момент
Сложно сказать.
Смотря, что покажет в предстоящем сезоне.
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0
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