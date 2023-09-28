Энтони Эдвардс: «Люди говорят: «Кто лучше как игрок, ты или Таунс? Или кто должен взять на себя последний бросок – ты или Таунс?» А я не думаю, что дело в этом»

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поделился своим мнением, кто же является первой опцией в команде.

«Именно это и пытаются сделать люди. Они хотят сделать так, чтобы мы поругались. Кто лучше как игрок, ты или КЭТ? Или кто должен взять на себя последний бросок – ты или КЭТ? А я не думаю, что дело в этом», – сказал Эдвардс The Athletic.

Ранее Эдвардса на пресс-конференции спросили, кого бы он хотел обменять: Таунса или Гобера. Тогда защитник сказал, что «никого из них».

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Наподдаётся на провокации, молодец.
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