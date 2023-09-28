Яннис Адетокумбо на МВЗ-2023 под первым пиком выбрал Лилларда вместо Холидэя. Тогда Леброн сказал, что грек «изменился»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Портленд» обменял 7-кратного участника Матча всех звезд Дэмиана Лилларда в «Милуоки».

Стоит отметить эпизод, который случился во время драфта игроков на Матче всех звезд-2023.

Тогда Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо были капитанами своих команд: 4-кратный чемпион в самом начале мероприятия заявил, что «знает, кого выберет Яннис». Грек объявил, что под первым номером берет Дэмиана Лилларда.

«Яннис поменялся в этот уик-энд. Он всегда рассказывает про свою преданность, верность команде. Так что я был уверен, что он возьмет Дрю Холидэя. Не знаю, что там у него на уме... Испортил все мои заготовки», – сказал тогда Джеймс.

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1 комментарий

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Aleksey Vasiliev
Многоадетокумбочка
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