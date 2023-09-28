Яннис Адетокумбо на МВЗ-2023 под первым пиком выбрал Лилларда вместо Холидэя. Тогда Леброн сказал, что грек «изменился»

« » обменял 7-кратного участника Матча всех звезд Дэмиана Лилларда в « ».

Стоит отметить эпизод, который случился во время драфта игроков на Матче всех звезд-2023.

Тогда Леброн Джеймс и были капитанами своих команд: 4-кратный чемпион в самом начале мероприятия заявил, что «знает, кого выберет Яннис». Грек объявил, что под первым номером берет .

«Яннис поменялся в этот уик-энд. Он всегда рассказывает про свою преданность, верность команде. Так что я был уверен, что он возьмет Дрю Холидэя. Не знаю, что там у него на уме... Испортил все мои заготовки», – сказал тогда Джеймс.

Момент начинается с 4:44

💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»

Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда