Роб Пелинка о подходе Леброна к тренировкам: «Это ошеломляет. Особенно для игрока, который готовится к 21 сезону»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил особенный подход к работу и профессионализм 38-летнего Леброна Джеймса.

«Это ошеломляет для игрока, у которого за плечами уже 20 лет в НБА. К 21 сезону он готовится так, будто является новичком. Он тренировался в 6 утра. Наверное, в это межсезонье он был самым частым посетителем нашего тренировочного комплекса среди всех игроков. Никто не провел в тренажерном зале больше времени, чем он.

В любой команде, за которую играл Леброн, его работа и подход становились примером для всех остальных», – заявил Пелинка.

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