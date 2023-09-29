Генеральный менеджер « » отметил особенный подход к работу и профессионализм 38-летнего .

«Это ошеломляет для игрока, у которого за плечами уже 20 лет в НБА. К 21 сезону он готовится так, будто является новичком. Он тренировался в 6 утра. Наверное, в это межсезонье он был самым частым посетителем нашего тренировочного комплекса среди всех игроков. Никто не провел в тренажерном зале больше времени, чем он.

В любой команде, за которую играл Леброн, его работа и подход становились примером для всех остальных», – заявил Пелинка.

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