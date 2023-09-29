Роб Пелинка о подходе Леброна к тренировкам: «Это ошеломляет. Особенно для игрока, который готовится к 21 сезону»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил особенный подход к работу и профессионализм 38-летнего Леброна Джеймса.
«Это ошеломляет для игрока, у которого за плечами уже 20 лет в НБА. К 21 сезону он готовится так, будто является новичком. Он тренировался в 6 утра. Наверное, в это межсезонье он был самым частым посетителем нашего тренировочного комплекса среди всех игроков. Никто не провел в тренажерном зале больше времени, чем он.
В любой команде, за которую играл Леброн, его работа и подход становились примером для всех остальных», – заявил Пелинка.
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