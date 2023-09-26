Сборная США организует лагерь для молодых баскетболистов.

В список из 85 приглашенных игроков вошли сыновья бывших и нынешних звезд НБА Леброна Джеймса (Брайс), (Киян) и (Элайджа).

Энтони расположен на 36-м месте с рейтинге 247Sports молодых игроков класса-2025.

Тренировочный лагерь пройдет с 6 по 8 октября в Колорадо.

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