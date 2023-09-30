Дуайт Ховард: «Было бы здорово вернуться в «Орландо» и завершить здесь карьеру»

Теги Орландо Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Центровой Дуайт Ховард признался, что хотел бы вернуться в «Орландо», где прошли лучшие годы его карьеры.

«Я определенно хотел бы вернуться и снова стать частью «Мэджик» и того, над чем они сейчас работают в Орландо.

Было бы здорово оказаться в «Орландо», чтобы завершить здесь карьеру, в том месте, где я ее начал. Для молодой и многообещающей команды, я смог бы стать кем-то вроде ветерана, который делится своим опытом. Мне кажется, это пошло бы на пользу игрокам, городу и организации», – заявил Ховард.

Ховард провел свои первые восемь сезонов в НБА в составе «Мэджик», набирая в среднем 18,4 очка, 13,0 подбора и 2,2 блок-шота. В 2009 году флоридцы дошли до финала.

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6 комментариев

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Swhat
Да он так про каждую команду говорит. Как появляется какой слух.
Пора уже смирится с окончанием карьеры
+5
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McLARENf1
Дуайт может как сплотить коллектив, так и стать апокалипсом для молодой команды. История с Ховардом очень рискованная, хотя увидеть ещё раз Дуайта в форме мэджик, многим бы хотелось.
+3
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+3
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Ratmir90
Это было бы великолепно, именно из за него начал болеть за Орландо
+2
-1
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Dzmitry Lavysh
Ховард и шаблоны:
- было бы здорово вернуться в ОрландоХьюстонШарлотт Лейкерс
либо
было бы здорово поиграть за <любая из оставшихся команд лиги>
0
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0
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