Центровой Дуайт Ховард признался, что хотел бы вернуться в « », где прошли лучшие годы его карьеры.

«Я определенно хотел бы вернуться и снова стать частью «Мэджик» и того, над чем они сейчас работают в Орландо.

Было бы здорово оказаться в «Орландо», чтобы завершить здесь карьеру, в том месте, где я ее начал. Для молодой и многообещающей команды, я смог бы стать кем-то вроде ветерана, который делится своим опытом. Мне кажется, это пошло бы на пользу игрокам, городу и организации», – заявил Ховард.

Ховард провел свои первые восемь сезонов в НБА в составе «Мэджик», набирая в среднем 18,4 очка, 13,0 подбора и 2,2 блок-шота. В 2009 году флоридцы дошли до финала.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?